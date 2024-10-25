В российско-китайском вузе в Шэньчжэне стартовал фестиваль науки

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль Nauka 0+ («Наука 0+») стартовал в пятницу в совместном российско-китайском университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне. На церемонии открытия гостям рассказали о научных аспектах явлений, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, сообщила пресс-служба фестиваля.
Открытая неделя Nauka 0+ — часть одноименного международного фестиваля, который организуется с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего на более чем 500 площадках в России и за рубежом. В Китае фестиваль проводят Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН, научно-образовательных организаций и корпораций. С китайской стороны организаторами выступают cовместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне и правительство города. Фестиваль продлится до 27 октября.
«В пятницу состоялась торжественная церемония открытия фестиваля Nauka 0+ в Шэньчжэне. Мероприятие проводится в рамках зарубежной программы объявленного в России Десятилетия науки и технологий», — говорится в сообщении.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своей поздравительной телеграмме напомнил, что в этом году фестиваль приурочен к 75-летию создания Китайской Народной Республики и установлению дипломатических отношений между Россией и Китаем. «10 лет назад президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли историческое решение о создании совместного университета МГУ-ППИ. За это время он стал флагманом двустороннего сотрудничества в сфере высшего образования, науки и инноваций. Сегодня в МГУ-ППИ на 14 факультетах обучаются более 3 400 студентов и аспирантов, созданы крупные передовые научные центры. Знаковая инициатива МГУ и его ректора Виктора Антоновича Садовничего — Открытая неделя Nauka 0+ в Китае — еще один мост дружбы между нашими странами», — отметил Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба фестиваля.
В церемонии открытия приняли участие ректор cовместного российско-китайского университета МГУ-ППИ Ли Хэчжан, генеральный консул России в Гуанчжоу Александр Черноусов, председатель совета директоров Университета МГУ-ППИ академик РАН Степан Калмыков, вице-президент Российского химического общества Юлия Горбунова, космонавт Олег Новицкий, а также представители научного сообщества и правительства Шэньчжэня. Гостям церемонии рассказали о том, что наука окружает человека повсюду. На торжественном вечере также выступили танцевальные и вокальные коллективы.
Ли Хэчжан, обращаясь к участникам вечера, отметил важную роль университетов в международном сотрудничестве и обмене. Генеральный консул России в Гуанчжоу, в свою очередь, назвал МГУ-ППИ «уже не только центром подготовки высококвалифицированных кадров, но и важной площадкой по продвижению многопланового международного научно-образовательного и культурного сотрудничества».
Программа фестиваля.
Главная тема фестиваля в Китае — «Наука вокруг нас». Она объединит более 500 мероприятий: мастер-классы и научные шоу, интерактивные выставки, телемосты, art & science активности, показы научных фильмов, состязания роботов, экскурсии, интеллектуальные соревнования и квесты. Российские и китайские ученые, а также популяризаторы науки и деятели искусств на своих лекциях познакомят гостей с исследованиями и разработками в различных научных областях.
«Важно на примере выдающихся научных достижений продемонстрировать, как открытия ученых влияют на наше настоящее и будущее. В преддверии 270-летия Московского университета мы хотим поделиться с нашими китайскими партнерами той атмосферой большого праздника знаний, которая сопровождала все события и активности предъюбилейного всероссийского фестиваля науки, который совсем недавно прошел в кампусе МГУ и на других площадках российской столицы. Сегодня мы передаем вам эстафету международного фестиваля науки, приглашаем разделить с нами радость познания», — отметил в своем видеообращении к участникам церемонии открытия глава МГУ Виктор Садовничий.
В программе научной недели — лекции вице-президента РАН Степана Калмыкова, вице-президента Российского химического общества им. Д. И. Менделеева Юлии Горбуновой, руководителя Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ Александра Калинкина и других. Герой России, космонавт Олег Новицкий откроет тайны космоса, а также расскажет о жизни в невесомости. В день открытия фестиваля с лекцией о науке и искусстве в вузе выступил маэстро Валерий Гергиев, почетный профессор МГУ, художественный руководитель Мариинского театра и генеральный директор Большого театра.