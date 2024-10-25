В российско-китайском вузе в Шэньчжэне стартовал фестиваль науки

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своей поздравительной телеграмме напомнил, что в этом году фестиваль приурочен к 75-летию создания Китайской Народной Республики и установлению дипломатических отношений между Россией и Китаем. «10 лет назад президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли историческое решение о создании совместного университета МГУ-ППИ. За это время он стал флагманом двустороннего сотрудничества в сфере высшего образования, науки и инноваций. Сегодня в МГУ-ППИ на 14 факультетах обучаются более 3 400 студентов и аспирантов, созданы крупные передовые научные центры. Знаковая инициатива МГУ и его ректора Виктора Антоновича Садовничего — Открытая неделя Nauka 0+ в Китае — еще один мост дружбы между нашими странами», — отметил Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба фестиваля.