Олбани
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Братья из Челябинской области пытались украсть в Башкирии коров

В Башкирии братьев из Челябинской области поймали за похищением коров.
Источник: Комсомольская правда

Братья из Челябинской области пытались украсть в Учалинском районе Башкирии коров. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.

Согласно предварительным данным, 21-летний подозреваемый приметил животных в республике, когда те были на вольном выпасе. Вернувшись в Чебаркуль, мужчина под предлогом помочь в заготовке дров попросил братьев поехать с ним. Однако украсть коров не получилось. Злоумышленников заметил местный егерь, он сообщил обо всем в полицию.

В ходе отработки информации сотрудники уголовного розыска вместе с инспекторами ДПС обнаружили похитителей, когда те погружали в свою «Газель» коров недалеко от деревни Старомуйнаково. Всех троих задержали.

Впоследствии была выявлена причастность 34-летнего мужчины к еще двум фактам кражи пяти голов крупнорогатого скота. Причиненный ущерб оценивается в 50 тысяч рублей. Одну из похищенных коров удалось изъять, остальные уже были проданы.

По факту покушения на кражу на 21-летнего злоумышленника завели уголовное дело. В отношении 34-летнего подозреваемого возбудил две «уголовки» по статье «Кража». Оба сейчас находятся под подпиской о невыезде. Скот возвратили законному владельцу. «Газель» похитителей отправили на спецстоянку.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.