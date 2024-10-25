Братья из Челябинской области пытались украсть в Башкирии коров

Согласно предварительным данным, 21-летний подозреваемый приметил животных в республике, когда те были на вольном выпасе. Вернувшись в Чебаркуль, мужчина под предлогом помочь в заготовке дров попросил братьев поехать с ним. Однако украсть коров не получилось. Злоумышленников заметил местный егерь, он сообщил обо всем в полицию.