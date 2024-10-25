Братья из Челябинской области пытались украсть в Башкирии коров

Братья из Челябинской области пытались украсть в Учалинском районе Башкирии коров. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.
Согласно предварительным данным, 21-летний подозреваемый приметил животных в республике, когда те были на вольном выпасе. Вернувшись в Чебаркуль, мужчина под предлогом помочь в заготовке дров попросил братьев поехать с ним. Однако украсть коров не получилось. Злоумышленников заметил местный егерь, он сообщил обо всем в полицию.
В ходе отработки информации сотрудники уголовного розыска вместе с инспекторами ДПС обнаружили похитителей, когда те погружали в свою «Газель» коров недалеко от деревни Старомуйнаково. Всех троих задержали.
Впоследствии была выявлена причастность 34-летнего мужчины к еще двум фактам кражи пяти голов крупнорогатого скота. Причиненный ущерб оценивается в 50 тысяч рублей. Одну из похищенных коров удалось изъять, остальные уже были проданы.
По факту покушения на кражу на 21-летнего злоумышленника завели уголовное дело. В отношении 34-летнего подозреваемого возбудил две «уголовки» по статье «Кража». Оба сейчас находятся под подпиской о невыезде. Скот возвратили законному владельцу. «Газель» похитителей отправили на спецстоянку.
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