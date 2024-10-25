Сигареты подорожают в Беларуси с 1 ноября 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
Согласно опубликованной информации, станут дороже на 10 копеек четыре вида Camel (Blue, Yellow, Compact и Compact Blue), а также Sobranie Caster, Richmond Compact Special Blue, которые выпускает компания «Табак-инвест». А 20 копеек прибавят Pall Mall Superslims Azure.
Кроме того, сигареты, выпускаемые компанией «Сентони ПРО» также прибавят в цене 10 копеек. Указаны марки Camel (Blue, Yellow, Compact и Compact Blue), Richmond Compact Special Blue, Sobranie Caster. Сказано, что на 20 копеек подорожают Pall Mall Superslims Azure.
На 20 копеек станут дороже сигареты от гродненской табачной фабрики «Неман» Речь идет про Pall Mall Superslims Azure. Также 20 копеек прибавят Dunhill Fine Cut Blue и Dunhill Fine Cut Gold, которые ввозит предприятие «Беларусьторг».
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