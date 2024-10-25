Жители Уфы соорудили карту Башкирии из четырех килограммов неиспользуемых ключей

Жители Уфы соорудили карту Башкирии из неиспользуемых ключей. Об этом рассказала пресс-служба администрации Кировского района города.
Своеобразный арт-объект появился на двери электрощитовой дома № 12/2 по улице Мубарякова. Председатель 12-этажки Татьяна Качанова поведала, что ненужные ключи (всего было использовано около четырех килограммов) были собраны со всего дома. Художница Юлия Крук помогла сделать макет и разместить карту на двери.
Новый арт-объект пользуется популярностью у местных жителей. Прохожие, жители дома и подростки нередко останавливаются и фотографируются на его фоне.
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