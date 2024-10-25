Жители Уфы соорудили карту Башкирии из четырех килограммов неиспользуемых ключей

Своеобразный арт-объект появился на двери электрощитовой дома № 12/2 по улице Мубарякова. Председатель 12-этажки Татьяна Качанова поведала, что ненужные ключи (всего было использовано около четырех килограммов) были собраны со всего дома. Художница Юлия Крук помогла сделать макет и разместить карту на двери.