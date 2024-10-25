В МФТИ создали систему домашней экспресс-диагностики мочи и крови на смартфоне

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали систему домашней экспресс-диагностики биологических жидкостей (слюны, мочи, крови). Об этом сообщили в пресс-службе вуза, отметив высокую точность и экономичность системы, для пользования которой пригоден мобильный телефон.
«Предложенное сотрудниками лаборатории разработки медицинского оборудования МФТИ техническое решение почти в 30 раз дешевле зарубежных аналогов и не уступает в точности результатов традиционным методам исследования биоматериала. Набор для домашней экспресс-диагностики состоит из специального цветового калибратора и тест-полоски, а в качестве диагностического устройства выступает смартфон», — отметили в пресс-службе.
Блоки на цветовом калибраторе позволяют смартфону с помощью камеры считать данные с тестовой полоски. Разработанная система позволяет анализировать до 14 параметров биологических жидкостей (слюны, мочи, крови), в их числе: глюкоза, кетоны, микроальбумин, нитриты, гемоглобин и лейкоциты.
«Пользователю необходимо установить на смартфон специальное приложение. Затем он открывает тестовый набор, наполняет прилагаемую емкость, окунает в нее тестовую полоску, после чего располагает ее в середине цветового калибратора. После ожидания в течение минуты калибратор вместе с тестовой полоской необходимо просканировать камерой смартфона. Снимок обрабатывается на локальном сервере, обеспечивая безопасность данных пациента, после чего программа выдает клинический результат исследования», — рассказал член авторского коллектива, научный сотрудник лаборатории Георгий Машков.
Тестирование подтвердило, что система домашней экспресс-диагностики позволяет определять параметры исследуемого вещества с лабораторной точностью. Стоимость набора для домашней диагностики (тест-полоски, цветовой калибратор, емкость для анализов), по расчетам авторов исследования, составит около 600 рублей.