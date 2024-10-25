В МФТИ создали систему домашней экспресс-диагностики мочи и крови на смартфоне

«Пользователю необходимо установить на смартфон специальное приложение. Затем он открывает тестовый набор, наполняет прилагаемую емкость, окунает в нее тестовую полоску, после чего располагает ее в середине цветового калибратора. После ожидания в течение минуты калибратор вместе с тестовой полоской необходимо просканировать камерой смартфона. Снимок обрабатывается на локальном сервере, обеспечивая безопасность данных пациента, после чего программа выдает клинический результат исследования», — рассказал член авторского коллектива, научный сотрудник лаборатории Георгий Машков.