Для бюджетников и участников СВО: бюджет Башкирии увеличен на более чем 5,5 млрд рублей

Депутаты парламента Башкирии в ходе сегодняшнего заседания внесли изменения в бюджет республики на этот год. Дополнительные средства направят на повышение оплаты труда бюджетникам, на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, а также на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Кроме того, будет пополнен резервный фонд правительства региона на финансовое обеспечение непредвиденных расходов.
Доходы бюджета в 2024-ом были скорректированы с ростом на 5,5 миллиардов рублей. Увеличение доходной части, как объясняют депутаты, произошло благодаря росту поступлений от НДФЛ и отдельным неналоговым доходам.
— Также в законе учтены увеличение поступлений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога на профессиональный доход, государственной пошлины и другие источники дохода, — заявил спикер Курултая Константин Толкачев.
После всех уточнений бюджета Башкирии в 2024 году составит:
— по доходам — 304,4 миллиарда рублей;
— по расходам — 319,8 миллиарда рублей;
— по дефициту — 15,4 миллиарда рублей.
Параметры бюджета в плановом периоде 2025 и 2026 годов останутся теми же.
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