Для бюджетников и участников СВО: бюджет Башкирии увеличен на более чем 5,5 млрд рублей

Депутаты парламента Башкирии в ходе сегодняшнего заседания внесли изменения в бюджет республики на этот год. Дополнительные средства направят на повышение оплаты труда бюджетникам, на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, а также на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Кроме того, будет пополнен резервный фонд правительства региона на финансовое обеспечение непредвиденных расходов.