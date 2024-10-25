Немецкие биологи раскрыли механизм частого развития опухолей у носителей язвенного колита

«Наше открытие позволит оперативно выявлять клетки с подобными мутациями в организме пациентов с язвенным колитом и заблаговременно уничтожать их еще до того, как они успеют породить опухоль. Для этого нам необходимо создать простой метод, который позволит отличить подобные тельца от других клеток, присутствующих в тканях прямой и толстой кишки», — заявил профессор MDC Михаэль Сигал, чьи слова приводит пресс-служба центра.