Гуф свалил на друга вину за отобранный у полицейского телефон

После суда Гуф отказался отвечать на вопросы журналистов и выбил телефон одного из них. На опубликованной записи рэпер идет в капюшоне вместе с женщиной, та пытается отогнать прессу со словами, что им нельзя тут находиться. Корреспондент за кадром возражает, после чего Гуф поворачивается к нему и бьет кулаком здоровой руки по его телефону.