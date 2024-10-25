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Путин подписал два закона о расширении отсрочки наказания

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые касаются отсрочки наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, матерям и отцам (которые являются единственным родителем) детей до 14 лет.

Источник: © РИА Новости

Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон предоставляет суду возможность отсрочить реальное отбывание наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем, осужденным к ограничению свободы.

Вторым законом внесено изменение в часть девятую статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса, дополнив ее после слов «принудительным работам» словами «ограничению свободы». Предусматривается, что в случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам либо со дня, когда ей в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации мог бы быть предоставлен отпуск по беременности и родам.

Путин Владимир