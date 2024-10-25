Путин подписал два закона о расширении отсрочки наказания

Вторым законом внесено изменение в часть девятую статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса, дополнив ее после слов «принудительным работам» словами «ограничению свободы». Предусматривается, что в случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам либо со дня, когда ей в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации мог бы быть предоставлен отпуск по беременности и родам.