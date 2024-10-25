Ставропольский полиграфолог поделился тонкостями работы

Полиграфолог рассказал, как на самом деле работает детектор лжи. Об этом сообщили наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».
По словам специалиста, полиграфолог не может точно узнать, когда человек врет. Так как на самом деле прибор фиксирует изменения вегетативной нервной системы человека, которая отвечает за память.
— Чтобы эту информацию «вытащить», проходит секунда. После того, как мы задаем вопрос, сначала на него отвечает мозг, а потом сам человек, — рассказал эксперт.
Так, если человек сделал что-то, то при определенном вопросе его память реагирует на это событие раньше, чем он начнет врать.