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Ставропольский полиграфолог поделился тонкостями работы

Полиграфолог из Ставрополя рассказал о своей профессии.

Источник: Комсомольская правда

Полиграфолог рассказал, как на самом деле работает детектор лжи. Об этом сообщили наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

По словам специалиста, полиграфолог не может точно узнать, когда человек врет. Так как на самом деле прибор фиксирует изменения вегетативной нервной системы человека, которая отвечает за память.

— Чтобы эту информацию «вытащить», проходит секунда. После того, как мы задаем вопрос, сначала на него отвечает мозг, а потом сам человек, — рассказал эксперт.

Так, если человек сделал что-то, то при определенном вопросе его память реагирует на это событие раньше, чем он начнет врать.