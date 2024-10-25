Была судима за пьяную езду: уфимка оставила дочку и сыновей-близнецов без полумиллиона рублей

Жительница Уфы задолжала своим детям крупную сумму денег. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По решениям судов на женщину обязали выплачивать алименты на содержание дочери и сыновей-близнецов. Однако, несмотря на неоднократные предупреждения и даже привлечение к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей» и наказание обязательными работами, мать детей не навещала и никакой материальной помощи не оказывала. Сумма задолженности составила более 500 тысяч рублей.
На уфимку завели уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей». Женщина признала вину. Известно, что ранее она была судима за пьяную езду. Калининский районный суд Уфы назначил шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Приговор еще не вступил в законную силу.
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