Была судима за пьяную езду: уфимка оставила дочку и сыновей-близнецов без полумиллиона рублей

По решениям судов на женщину обязали выплачивать алименты на содержание дочери и сыновей-близнецов. Однако, несмотря на неоднократные предупреждения и даже привлечение к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей» и наказание обязательными работами, мать детей не навещала и никакой материальной помощи не оказывала. Сумма задолженности составила более 500 тысяч рублей.