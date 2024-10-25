Ректор заявил, что МГУ-ППИ усилит научное сотрудничество КНР и РФ

«Исследователи из России и Китая совместными усилиями проводят научные опыты и разработку технологических инновации на базе нашей платформы начиная с 2017 года. После стольких лет научной практики мы можем увидеть, что уровень работы российских и китайских исследователей, которые приезжают работать в нашем институте и число которых со временем только растет, становится все выше и выше, приобретая статус и известность. С учетом этого считаю, что научное сотрудничество между Россией и Китаем будет усиливаться и расти», — отметил ректор МГУ-ППИ.