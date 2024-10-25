Ректор заявил, что МГУ-ППИ усилит научное сотрудничество КНР и РФ

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Вслед за научными исследованиями и технологическими инновациями, осуществляемыми на базе Совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ, сотрудничество России и Китая в области науки продолжит усиливаться. Такое мнение высказал ректор Совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ Ли Хэчжан в беседе с ТАСС, состоявшейся перед церемонией открытия международного научного фестиваля «Наука 0+» в российско-китайском университете.
«Исследователи из России и Китая совместными усилиями проводят научные опыты и разработку технологических инновации на базе нашей платформы начиная с 2017 года. После стольких лет научной практики мы можем увидеть, что уровень работы российских и китайских исследователей, которые приезжают работать в нашем институте и число которых со временем только растет, становится все выше и выше, приобретая статус и известность. С учетом этого считаю, что научное сотрудничество между Россией и Китаем будет усиливаться и расти», — отметил ректор МГУ-ППИ.
В своей приветственной речи на открытии фестиваля «Наука 0+» Ли Хэчжан указал, что «в условиях стремительной глобализации научные институты становятся важной силой в международном сотрудничестве и научных обменах, а их роль — все более значимой».
Он также подчеркнул, что нынешний фестиваль «не только углубил сотрудничество между Китаем и Россией в образовательной, научной и культурной областях, но и предоставил молодежи двух стран ценную платформу для расширения кругозора, укрепления дружбы и стимулирования инноваций».
Совместный вуз России и Китая.
Российско-китайский университет МГУ-ППИ — проект правительства Шэньчжэня, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран о сотрудничестве в реализации инициативы был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Постоянный кампус университета был открыт в 2019 году, его площадь составляет 35 га. Одним из элементов комплекса является корпус, повторяющий облик Главного здания МГУ в Москве.
Ключевая задача совместного университета — подготовка в Китае на базе лучших российских образовательных программ молодых специалистов, необходимых для реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие диалога культур и взаимопонимания между странами. Сегодня в МГУ-ППИ открыты 14 образовательных подразделений, реализуются 52 программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры (47 из них — программы МГУ). Здесь обучаются 3 тыс. студентов, в 2025 году их количество должно возрасти до 5 тыс.