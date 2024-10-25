Новая ПИШ в Самарской области может специализироваться на беспилотных системах

В Самарской области ПИШ работают на базе трех вузов: Самарского университета имени Королева, Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и Тольяттинского госуниверситета (ТГУ). Первый зампред Союзмаша посетил в Самаре ПИАШ университета имени Королева. Гутенев увидел комплексы опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «VR-технологии», «Робототехника и мехатроника», «Цифровые аддитивные технологии» и лабораторию промышленного интернета вещей, где проводят прикладные исследования принципов построения сетевых архитектур и облачных платформ. Он подчеркнул, что за три года ПИАШ продемонстрировала эффективность, и ее работа будет поддержана государством, а не только индустриальными партнерами. «Изначально считалось, что по истечении трех лет не будет дальнейшего финансирования. Сейчас в диалоге с министром [науки и высшего образования РФ] Валерием Фальковым у меня сложилось стойкое убеждение, что это будут некие суммы», — сказал Гутенев.