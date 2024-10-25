Новая ПИШ в Самарской области может специализироваться на беспилотных системах

САМАРА, 25 октября. /ТАСС/. Новая передовая инженерная школа (ПИШ) может быть создана на базе одного из вузов Самарской области и специализироваться на разработках в области беспилотных систем. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев по итогам посещения передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ) университета имени Королева.
«Мы [Самарская область] один из немногих регионов, в котором их [ПИШ] целых три, и потенциально можем замахиваться еще на одну. Тот потенциал, который у нас есть, те амбиции, которые присутствуют, делают вполне вероятным или расширение [присутствия ПИШ] до четырех университетов, или формирование на базе одного из них еще одной ПИШ», — сказал он.
Гутенев уточнил, что «большие заделы» для формирования новой ПИШ есть по нескольким направлениям, в числе которых транспорт будущего. В Самарской области компания «Транспорт будущего» специализируется на создании беспилотных авиасистем и входит в региональный кластер по этому направлению.
По мнению первого зампреда Союзмаша, проект создания новой ПИШ имеет шанс на реализацию с учетом воли руководителя региона, для которого «один из приоритетов — развитие высокотехничной промышленности». Гутенев также сообщил, что депутатский корпус и Союз машиностроителей будут «всецело поддерживать» реализацию проекта, однако вероятные сроки не назвал.
В Самарской области ПИШ работают на базе трех вузов: Самарского университета имени Королева, Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и Тольяттинского госуниверситета (ТГУ). Первый зампред Союзмаша посетил в Самаре ПИАШ университета имени Королева. Гутенев увидел комплексы опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «VR-технологии», «Робототехника и мехатроника», «Цифровые аддитивные технологии» и лабораторию промышленного интернета вещей, где проводят прикладные исследования принципов построения сетевых архитектур и облачных платформ. Он подчеркнул, что за три года ПИАШ продемонстрировала эффективность, и ее работа будет поддержана государством, а не только индустриальными партнерами. «Изначально считалось, что по истечении трех лет не будет дальнейшего финансирования. Сейчас в диалоге с министром [науки и высшего образования РФ] Валерием Фальковым у меня сложилось стойкое убеждение, что это будут некие суммы», — сказал Гутенев.