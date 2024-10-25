Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Напавший на полицейского в Краснодаре мошенник скрывался после суда

Появились подробности о мошеннике из Краснодара, который жестоко избил полицейского.

Источник: Комсомольская правда

Напавший на полицейского в Краснодаре мошенник скрывался после суда. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Кубань».

Больше суток в Краснодаре разыскивают 33-летнего мужчину из Башкирии. Известно, что в ночь на 24 октября его и еще одного мужчину остановили сотрудники ППС. Когда правоохранители начали пробивать личности мужчин, то обнаружили, что они находятся в федеральном розыске. Однако один из мужчин набросился на полицейского с кулаками, забрал табельное оружие и скрылся с места. Его знакомый был задержан. Выяснилось, что ранее он был судим за кражи, разбой и грабеж.

— В городе введен план «Перехват». Где находится мужчина, пока неизвестно, — говорится в сообщении.