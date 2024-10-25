Напавший на полицейского в Краснодаре мошенник скрывался после суда

Больше суток в Краснодаре разыскивают 33-летнего мужчину из Башкирии. Известно, что в ночь на 24 октября его и еще одного мужчину остановили сотрудники ППС. Когда правоохранители начали пробивать личности мужчин, то обнаружили, что они находятся в федеральном розыске. Однако один из мужчин набросился на полицейского с кулаками, забрал табельное оружие и скрылся с места. Его знакомый был задержан. Выяснилось, что ранее он был судим за кражи, разбой и грабеж.