Ковальчук назвал посвященную ученым и изобретателям выставку «Временем первых»

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 25 октября в беседе с «Известиями» отметил, что совместной выставке Политехнического музея и ЦВЗ «Манеж», которая откроется в субботу, 26 октября, больше всего подходит название «Время первых».
Эта выставка, которую курирует НИЦ «Курчатовский институт», будет посвящена выдающимся отечественным ученым и инженерам-изобретателям, создававшим научно-техническое могущество страны и определившим новые векторы в развитии современной науки.
Ковальчук обратил внимание на то, что Московский политехнический музей является одним из старейших в мире. Он пополнялся всеми изобретениями на протяжении столетий.
«Я хочу сказать вам одну вещь. Эту выставку я бы сейчас, когда посмотрел, назвал бы ее по-другому — не “Создавая настоящее”, а ставшим уже таким стандартным выражением “Время первых”, — сказал Ковальчук.
На выставке покажут более 200 музейных предметов отечественного производства, около 1 тыс. единиц научно-вспомогательного, копийного, иллюстративного фонда.
«Выставка буквально разрезает время и пространство», — отметил корреспондент «Известий» Максим Облендер.
Ранее, 18 октября, Ковальчук отметил, что выставка произведений художника Карла Брюллова в Михайловском дворце Русского музея в Санкт-Петербурге является храмом искусства. По его словам, живопись российских художников и выставки на территории страны не уступают европейским авторам и экспозициям. Глядя на представленные в Русском музее картины, нужно помнить о тысячелетней истории страны, подчеркнул Ковальчук.