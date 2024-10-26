Что можно и нельзя делать в день Агафона 26 октября на Банный день

Православная церковь 26 октября вспоминает святого Агафодора. В народе принято отмечать день Агафона, или Агафонов день. Но существовало еще одно название — Банный день. Так, в названный день чистили бани, а затем в них парились.
Что нельзя делать 26 октября.
День не подходит для того, чтобы брать взаймы, совершать необдуманные покупки. Считается, что можно лишиться всех сбережений. Запрещено разговаривать с незнакомыми людьми. Это может грозить обманом. Не рекомендуется хвастаться успехами. Предки верили, что можно потерять удачу.
Что можно делать 26 октября.
По традиции, в день Агафона старались париться в бане с березовыми вениками. Считалось, что подобным образом можно выгнать все болезни. А еще хозяйки готовили настой из целебных трав.
Согласно приметам, о потеплении говорят петухи, которые запели рано. В том случае, если петух закукарекал вечером, то ждали резкой смены погоды. Белый иней на деревьях указывает на дождь.
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