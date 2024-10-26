Снова пацаны: новый сериал о 90-х «Лихие» получился вторичным

Но за исключением этих двух концепций о времени 90-х, каждая из которых уже достаточно проработана, мы, по сути, не видим ничего нового. При этом очень хочется получить от каждого такого проекта совершенно новый опыт, который дал бы понять, что на самом деле там происходило. Пока же складывается ощущение, что, культивируя эти два ключевых мифа о 90-х, мы упускаем что-то важное. Возможно, наше искусство само застряло в этих 90-х. Осмыслять современность пока не выходит за счет отсутствия нужных для этого инструментов. И, конечно, от Быкова, который славится как рефлексирующий режиссер, тяготеющий к жанру притчи, ждешь новый взгляд на эту эпоху. Но испытываешь разочарование, поскольку и он явно топчется на месте, в зоне комфорта. Сериал «Лихие» симптоматичен, потому что показывает, как глубоко мы все застряли в 90-х. Возможно, в этом и есть главная трагедия.