Orbit Aviation LLC сможет выкупить 25% в уставном капитале «Холдинга BBCC»

Владимир Путин подписал документ, согласно которому Orbit Aviation LLC может приобрести 25% в уставном капитале «Холдинга BBCC», который управляет аэропортом Пулково. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Документ предоставляет право Orbit Aviation LLC приобрести доли, которые принадлежат немецкой организации Fraport AG. О том, что компания продает свою часть стало известно в сентябре 2024 года. При этом в распоряжении отмечается, что для совершения сделки других предусмотренных законодательством России разрешений, а также согласований не требуется.
В 2023 году стало известно, что Владимир Путин забрал право управления аэропортом Пулково у зарубежных организаций. Согласно решению, авиагавань переходила в собственность «Холдинга BBCC».