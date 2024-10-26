Знакомые режиссера первых серий «Улиц разбитых фонарей» назвали его смерть неожиданной

«С нами всегда было очень сложно работать. Мы ему доставляли очень много хлопот своим поведением. Но тем не менее мы сохранили достаточно хорошие отношения и после того, как он ушел из сериала. Он был, как мне казалось, незаслуженно забыт. Я не думаю, что у него было много работы в последнее время», — признался актер.