В Польше задержали диверсантов, пересылавших бомбы курьерскими службами

Спецслужбы в Польше задержали четырех диверсантов, которые действовали в составе группы в странах Европейского союза, по подозрению в пересылке взрывчатых веществ, используя курьерские службы. Об этом сообщается на сайте польской национальной прокуратуры.
По информации следствия, группа занималась отправкой через курьерские фирмы в страны Евросоюза и Британии посылок со скрытыми в них взрывчатыми веществами и опасными материалами, которые самовоспламенялись или детонировали при наземной и воздушной транспортировке.
Польские спецслужбы считают, что их конечной целью было отправление таких посылок в Канаду и Соединенные Штаты.
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