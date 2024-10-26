В ЦАХАЛ сообщили о запуске за день 65 ракет и снарядов из Ливана по Израилю

Израильские военнослужащие зафиксировали в пятницу, 25 октября, запуск 65 снарядов и ракет боевиками шиитского движения «Хезболла» с ливанской территории по Израилю. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Уточняется, что данные приводятся по состоянию на 23 часа по местному времени.
Также в ведомстве отметили, что израильские войска продолжат защищать страну «от угроз, исходящих от террористической организации “Хезболла”».
Ранее стало известно, что самолеты израильских ВВС нанесли удар по району Лейляки в южном пригороде Бейрута.
До этого ливанское шиитское движение «Хезболла» опубликовало видеозапись с запуском баллистической ракеты из подземного туннеля по Тель-Авиву.