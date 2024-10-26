Космонавта NASA госпитализировали из-за недомогания после возвращения с МКС

Астронавт NASA доставили в больницу в связи с недомоганием после возвращения на Землю в составе миссии Crew-8, в которую также входил российский космонавт Александр Гребенкин. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.
Отмечается, что все четверо членов экипажа, включая космонавта из России, были доставлены в медицинское учреждение в городе Пенсакола. После обследования трех астронавтов, включая Гребенкина, доставили в Центр космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне.
Госпитализированный астронавт NASA, имя которого не называется, «находится в стабильном состоянии под наблюдением» врачей.
Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщала, что американский космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, в состав которой входит Гребенкин, вернулся на Землю. Уточнялось, что они провели в космосе 235 суток.
До этого стало известно, что Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции. В составе экипажа Crew-9 также находится космонавт из России Александр Горбунов.