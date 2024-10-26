В Ростовской области 150 многодетных матерей вышли на пенсию досрочно

Чтобы выйти раньше на пенсию, многодетной матери необходимо соответствовать нескольким обязательным требованиям. В частности, она должна иметь не меньше 15 лет трудового стажа, а также пенсионный коэффициент — не ниже 28,2. К тому же на момент выхода на пенсию детям уже должно исполниться восемь лет.