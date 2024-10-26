В Ростовской области 150 многодетных матерей вышли на пенсию досрочно

С начала 2024 года в Ростовской области досрочно на пенсию по старости вышло 150 многодетных матерей. Об этом сообщили в региональном Соцфонде.
В ведомстве уточнили, что к таким матерям относятся те, у которых трое или более детей. Причем, учитываются и усыновленные дети.
Чтобы выйти раньше на пенсию, многодетной матери необходимо соответствовать нескольким обязательным требованиям. В частности, она должна иметь не меньше 15 лет трудового стажа, а также пенсионный коэффициент — не ниже 28,2. К тому же на момент выхода на пенсию детям уже должно исполниться восемь лет.
Если даже женщина соответствует всем этим требованиям, но была лишена родительских прав, в досрочном выходе на пенсию ей откажут.
Чем больше детей у матери, тем раньше она сможет пойти на пенсию. Если их трое, то в 57 лет, четверо — в 56 лет, четверо и больше — в 50 лет.