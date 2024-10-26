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Под Курском впервые за 30 лет появился новый населенный пункт Меркурий

Уже 30 семей получили ключи от нового жилья.

Источник: Аргументы и факты

В Курской области впервые за 30 лет появился новый населенный пункт под названием Меркурий. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства РФ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что населенный пункт для своих сотрудников в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий построила ГК «Агропромкомплектация».

Уже 30 семей получили ключи от нового жилья. В поселке построены 20 домов, детский сад, магазин и спортивный комплекс. Кроме того, еще 20 жилых домов намерены сдать в следующем году.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что порядка двух тысяч украинских военнослужащих были блокированы в Курской области на территории размером шесть на 15 километров.