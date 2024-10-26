В Новосибирске у Заксобрания появится новый сквер с шумозащитным экраном

Работы по благоустройству будут осуществлены в два этапа. Пространство разделят на зоны активного и тихого отдыха, где разместятся спортивные площадки, а также дорожки для катания на велосипедах, роликах и самокатах. На входе в сквер планируется установить стенды с биографией Юрия Бугакова, а также создать скульптурную композицию в его честь.