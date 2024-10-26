Жители одной из улиц Владивостока третий месяц утопают в канализационных водах

«В начале месяца станцию прочистили, этого хватило на сутки и снова забилась мусором. С начала работы данного объекта минимум дважды в месяц приходится прочищать от мусора. Из-за этого также из строя выходят насосы. В 2023 года были вынуждены поменять на новые оба насоса, хотя предыдущие проработали всего год. Сегодня из двух насосов снова поменяли один на новый и запустили станцию в работу. В течение нескольких дней лужа должна просохнуть», — отметили в ведомстве.