Жители одной из улиц Владивостока третий месяц утопают в канализационных водах

Жители улицы Майора Филиппова, 5 и 7 во Владивостоке уже третий месяц утопают в канализационных водах. Засоры возникают из-за сбросов в сливы квартир твердого бытового мусора, который накапливается и создает пробку, в результате чего стоки выходят на поверхность. В данном месте мусор забивает насосную станцию и она выходит из строя, сообщает ИА PrimaMedia.
Как уточнили в Примводоканале специалистам по канализации приходится вручную прочищать насосы от влажных салфеток, которые наматываются на решетки, и прочего мусора. При соблюдении жителями правил пользования бытовой канализацией, таких ситуаций не возникает.
«В начале месяца станцию прочистили, этого хватило на сутки и снова забилась мусором. С начала работы данного объекта минимум дважды в месяц приходится прочищать от мусора. Из-за этого также из строя выходят насосы. В 2023 года были вынуждены поменять на новые оба насоса, хотя предыдущие проработали всего год. Сегодня из двух насосов снова поменяли один на новый и запустили станцию в работу. В течение нескольких дней лужа должна просохнуть», — отметили в ведомстве.
Напомним, что ранее Примводоканал провел анализ заявок, поступивших в диспетчерскую службу в 2024 году, и выявил адреса, где наиболее часто фиксируются засоры в системе водоотведения, вызванные сбросом посторонних предметов.