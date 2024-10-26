Трое пострадавших при нападении в Санкт-Петербурге находятся в реанимации

Трое из пострадавших при нападении в гипермаркете в Санкт-Петербурге находятся в реанимации. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.
«Что касается состояния пациентов в 26-й больнице, мужчина с проникающим ранением живота, крайне тяжелый, уже прооперирован, находится в отделении реанимации», — сказал он.
По его словам, одной женщине провели операцию, а после перевели в реанимацию. Ее состояние оценивается как стабильное средней степени тяжести. Другая жительница города также находится в реанимационном отделении, уточняется характер повреждения.
Ранее директор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский рассказывал о состоянии пострадавших, которые были госпитализированы в медицинское учреждение после инцидента в петербургском гипермаркете «Окей».
До этого стало известно, что устроивший резню в гипермаркете в Петербурге 44-летний Юрий Артемьев состоял в чатах по помощи украинцам.