Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 26 октября 2024

Погода в Иркутске 26 октября 2024 обещает переменную облачность, осадков не ожидается. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +12 градусов, ветер будет несильный, лишь 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 26 октября 2024.
— Переменная облачность, местами дождь и снег, в северных районах небольшие умеренные осадки, ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.
Так в регионе воздух прогреется до +7…+12 градусов, а вот если солнце так и не выглянет, то до +2…-3. Вот что обещает погода в Иркутске 26 октября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иностранец хотел вывезти из Забайкалья 25 клыков волка и двухкилограммовый нефрит. Все эти вещи он хотел продать в собственном сувенирном магазине.