Когда газ — роскошь: почему жители Хабаровска неделю оставались без ресурса

Жители четырех многоквартирных домов в Хабаровске, которые неделю оставались без газоснабжения, снова получили доступ к услуге после вмешательства прокуратуры. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Ситуация возникла из-за несвоевременной заправки газораспределительного устройства. Это привело к отключению газа в домах по улице Краснофлотской и в квартале 40-летия Победы.
«Поскольку это нарушало права жителей на бесперебойное обеспечение коммунальными услугами, прокурор внес представление генеральному директору ООО “Газэнергосеть Хабаровск”, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Ведомство также инициировало привлечение компании и ее руководства к административной ответственности по статье КоАП РФ за нарушение порядка предоставления коммунальных услуг. После вмешательства надзорного органа подача газа была восстановлена.