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Когда газ — роскошь: почему жители Хабаровска неделю оставались без ресурса

Газоснабжение восстановлено в четырех многоквартирных домах Хабаровска.

Источник: Комсомольская правда

Жители четырех многоквартирных домов в Хабаровске, которые неделю оставались без газоснабжения, снова получили доступ к услуге после вмешательства прокуратуры. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Ситуация возникла из-за несвоевременной заправки газораспределительного устройства. Это привело к отключению газа в домах по улице Краснофлотской и в квартале 40-летия Победы.

«Поскольку это нарушало права жителей на бесперебойное обеспечение коммунальными услугами, прокурор внес представление генеральному директору ООО “Газэнергосеть Хабаровск”, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Ведомство также инициировало привлечение компании и ее руководства к административной ответственности по статье КоАП РФ за нарушение порядка предоставления коммунальных услуг. После вмешательства надзорного органа подача газа была восстановлена.