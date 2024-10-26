Ирак приостановил рейсы во всех аэропортах на фоне атаки Израиля на Иран

Армия обороны Израиля в ночь на субботу сообщила об ударе по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS, ссылаясь на источник заявлял, что израильские войска ударили только по военным целям, исключая ядерные объекты и нефтяную инфраструктуру.