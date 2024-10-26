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Ирак приостановил рейсы во всех аэропортах на фоне атаки Израиля на Иран

В ЦАХАЛ в ночь на субботу сообщали об ударе по иранским военным объектам.

Источник: Аргументы и факты

Ирак приостановил рейсы во всех аэропортах государства на фоне атаки израильских войск на Иран. Об этом сообщило министерство транспорта страны.

«Министерство транспорта объявило о приостановке авиасообщения во всех иракских аэропортах до дальнейшего уведомления», — сказано в сообщении.

Армия обороны Израиля в ночь на субботу сообщила об ударе по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS, ссылаясь на источник заявлял, что израильские войска ударили только по военным целям, исключая ядерные объекты и нефтяную инфраструктуру.

Ранее стало известно, что США не принимали участия в атаке Израиля на Иран.