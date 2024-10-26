Ирак приостановил рейсы во всех аэропортах на фоне атаки Израиля на Иран

Ирак приостановил рейсы во всех аэропортах государства на фоне атаки израильских войск на Иран. Об этом сообщило министерство транспорта страны.
«Министерство транспорта объявило о приостановке авиасообщения во всех иракских аэропортах до дальнейшего уведомления», — сказано в сообщении.
Армия обороны Израиля в ночь на субботу сообщила об ударе по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS, ссылаясь на источник заявлял, что израильские войска ударили только по военным целям, исключая ядерные объекты и нефтяную инфраструктуру.
Ранее стало известно, что США не принимали участия в атаке Израиля на Иран.