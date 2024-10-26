В Прикамье ожидается мокрый снег

Бабье лето, увы, покинуло нас окончательно. В свои права вступила осень. По данным ГИС-центра ПГНИУ, выходные дни в Пермском крае будут облачными и безветренными. Вместо дождя с неба будет сыпать мокрый снег.
Воздух начнет медленно остывать, и ночная температура не будет очень отличаться от дневной. Температура воздуха в субботу, 26 октября, в Перми ожидается +1…+3. В ночь на воскресенье прохладнее, 0…-2, днем 0…+3.
Такой же характер погоды с околонулевой температурой, сплошной облачностью, слабым ветром и слабыми осадками сохранится до 30 октября. А 31 октября пройдут значительные осадки в виде мокрого снега.