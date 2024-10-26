Мотивировал учиться? Школьники из Владивостока сняли на видео учителя с пистолетом

На кадрах ролика (который мы опубликовали в нашем telegram-канале) молодой преподаватель и правда держит предмет, напоминающий пистолет. После того, как видео распространилось по сети, некоторые приморцы в социальных сетях заявили, что его надо уволить, другие же отметили, что в этой истории не хватает контекста.