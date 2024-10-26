Мотивировал учиться? Школьники из Владивостока сняли на видео учителя с пистолетом

В одной из школ Владивостока ученики сняли на видео преподавателя по физике, который держал в руке пистолет во время занятий. Ролик быстро разлетелся по социальным сетям, вызвав гнев приморцев. Полиция же по этому поводу провела проверку, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
На кадрах ролика (который мы опубликовали в нашем telegram-канале) молодой преподаватель и правда держит предмет, напоминающий пистолет. После того, как видео распространилось по сети, некоторые приморцы в социальных сетях заявили, что его надо уволить, другие же отметили, что в этой истории не хватает контекста.
Приморцы стали гадать, зачем же ему понадобился пистолет на занятиях. По мнению некоторых, таким образом он хотел «замотивировать» ребят учиться.
За преподавателя быстро заступились его ученики:
«Он прекрасный учитель, веселый и хорошо учит».
А позже в сети появилась другая версия происходящая:
«Пистолет игрушечный. Его принесли на урок девочки, а когда учитель забрал его, тайком сняли на видео и опубликовали, чтобы подставить преподавателя».
Роликом заинтересовалась полиция, которая провела проверку. Как рассказали корреспонденту «КП» в пресс-службе ведомства, пластиковый пистолет принес ученик 9 класса, во время урока он достал его ради шутки. Однако игрушку в его руках увидел учитель, забрал и провел с ребятами профилактическую беседу:
«Полицейскими назначен совет по профилактике правонарушений и преступлений, на котором будет проведена работа с несовершеннолетними в присутствии педагогов и законных представителей. Также выданы официальные предостережения о недопустимости антиобщественного поведения, действий, создающих условия для совершения правонарушений».