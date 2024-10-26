Владивосток постепенно подключают к отоплению

«Важно помнить, что подача тепла в каждую из квартир зависит от ряда факторов. Управляющие компании сейчас проводят раскручивание тепловых узлов для подачи тепла в дома. Если в вашей квартире на данный момент все еще нет отопления, то значит оно поступит в ближайшие дни. Чтобы уточнить точные сроки, необходимо в первую очередь обратиться в свою УК или ТСЖ», — подчёркивают сетевики.