Владивосток постепенно подключают к отоплению

Во Владивостоке сетевые организации и управляющие компании продолжают подключать к теплу потребителей. Так, на сегодняшнее утро, 26 октября, обеспечено теплом 2687 многоквартирных домов приморской столицы. Это 68,3% от общего количества. Кроме того, к теплу подключены 99,1% муниципальных школ и детских садов, 100% — спортивных учреждений, 96,7% — организаций сферы здравоохранения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Процесс подачи тепла в дома, различные предприятия и организации всегда занимает несколько дней. Как уточнили в ведомстве, работы идут в плановом порядке, а в случае возникновения нештатных ситуаций на каком-либо объекте, оперативно приступают к устранению неполадок.
«Важно помнить, что подача тепла в каждую из квартир зависит от ряда факторов. Управляющие компании сейчас проводят раскручивание тепловых узлов для подачи тепла в дома. Если в вашей квартире на данный момент все еще нет отопления, то значит оно поступит в ближайшие дни. Чтобы уточнить точные сроки, необходимо в первую очередь обратиться в свою УК или ТСЖ», — подчёркивают сетевики.
Напомним, что ранее Во Владивостоке ООО «ТД “Забайкалье” включили в реестр недобросовестных поставщиков после того, как организация сорвала работы по капитальному ремонту системы отопления жилого дома № 32 по Партизанскому проспекту.