По поручению мэра Иркутска дороги ремонтировать будут по ночам

Ремонт дорог спровоцировал пробки на улицах Иркутска. Так с 21 октября многокилометровые очереди собирались в Ново-Ленино, Иркутске-2, на Синюшиной горе, Рабочего штаба и других улицах. Как рассказал КП-Иркутск мэр города Руслан Болотов, отныне работы будут проводить по ночам. Специалисты отправятся на объекты в выходные дни, чтобы минимизировать неудобства.