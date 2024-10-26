По поручению мэра Иркутска дороги ремонтировать будут по ночам

Ремонт дорог спровоцировал пробки на улицах Иркутска. Так с 21 октября многокилометровые очереди собирались в Ново-Ленино, Иркутске-2, на Синюшиной горе, Рабочего штаба и других улицах. Как рассказал КП-Иркутск мэр города Руслан Болотов, отныне работы будут проводить по ночам. Специалисты отправятся на объекты в выходные дни, чтобы минимизировать неудобства.
— Была острая необходимость отремонтировать дорогу и на улице Челябинской. В этом районе реконструируют трубопроводы КОС правого берега. Около Покровской развязки произошла усадка основания и просадка проезжей части. Подрядчик приступил к восстановлению дороги немедленно, что спровоцировало пробки, — рассказывает Руслан Болотов.
Напомним, что работы на Иркутном мосту подошли к концу. По просьбе жителей там поменяли верхний слой асфальта.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что круговое движение организуют на развязке Александровского и Качугского трактов под Иркутском.