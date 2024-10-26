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iScience: ученые впервые расшифровали ДНК героя древнескандинавской саги

Было установлено, что этот человек жил примерно 800 лет назад.

Источник: Аргументы и факты

Исследователи впервые смогли расшифровать генетический код человека, который стал персонажем древнескандинавской саги. Об этом сообщает портал iScience.

По информации источника, «Сага о Сверрире» описывает жизнь норвежского короля Сверрира Сигурдссона. Противники монарха атаковали крепость Сверреборг и сбросили короля в колодец с питьевой водой, засыпав его камнями.

В 1938 году, во время археологических исследований руин Сверресборга, под слоем почвы и камней обнаружили человеческие останки, однако извлечь их не представлялось возможным. Это удалось сделать лишь в 2016 году.

В тот момент ученые провели радиоуглеродный анализ части ребра и расшифровали ядерный геном человека из Сверресборга.

Было установлено, что этот человек жил примерно 800 лет назад, в период, описанный в саге. Есть предположение, что его могли использовать как биологическое оружие — для порчи питьевой воды в колодце или распространения заболеваний, если он был болен при жизни.

Ранее археологи в Болгарии обнаружили могилу человека, который при жизни считался вампиром. На его плечах были размещены хоругвийный крест и заостренное орудие, которые, по древним верованиям, должны были не дать покойнику превратиться в нежить.