Олбани
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подрядчик из Иркутска выплатит штраф за некачественный ремонт на улице Желябова

Рабочие не соблюдали правила безопасности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на улице Желябова нашли нарушения при проведении земляных работ. На участке от дома № 25 до Халтурина, 11, а также вдоль переулка Пугачева меняли электрические сети. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— Мы постоянно контролируем качество проведения работ ресурсоснабжающими организациями. В данном случае их проводят в самом центре, делают это крайне плохо и, самое главное, небезопасно. Безусловно, электрические сети менять надо, но следует делать это в соответствии с предусмотренным порядком. В связи с этим подрядная организация будет оштрафована, — рассказали заместитель мэра — председатель комитета Елена Торохова.

Рабочие не соблюдали правила безопасности. Пресс-служба администрации города Иркутска.

Как выяснилось, подрядчик не соблюдал требование безопасности. А именно не огородил участки, где проводят земляные работы. Помимо этого не было необходимого разрешения, не вывезли грунт, не повесили информационные плакаты, на которых указаны сроки и ответственные за ремонт люди.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что по поручению Руслана Болотова ремонтировать дороги будут по ночам. Это поможет избежать многокилометровых пробок.