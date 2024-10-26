Подрядчик из Иркутска выплатит штраф за некачественный ремонт на улице Желябова

В Иркутске на улице Желябова нашли нарушения при проведении земляных работ. На участке от дома № 25 до Халтурина, 11, а также вдоль переулка Пугачева меняли электрические сети. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Мы постоянно контролируем качество проведения работ ресурсоснабжающими организациями. В данном случае их проводят в самом центре, делают это крайне плохо и, самое главное, небезопасно. Безусловно, электрические сети менять надо, но следует делать это в соответствии с предусмотренным порядком. В связи с этим подрядная организация будет оштрафована, — рассказали заместитель мэра — председатель комитета Елена Торохова.
Рабочие не соблюдали правила безопасности. Пресс-служба администрации города Иркутска.
Как выяснилось, подрядчик не соблюдал требование безопасности. А именно не огородил участки, где проводят земляные работы. Помимо этого не было необходимого разрешения, не вывезли грунт, не повесили информационные плакаты, на которых указаны сроки и ответственные за ремонт люди.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что по поручению Руслана Болотова ремонтировать дороги будут по ночам. Это поможет избежать многокилометровых пробок.