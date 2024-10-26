Подрядчик из Иркутска выплатит штраф за некачественный ремонт на улице Желябова

— Мы постоянно контролируем качество проведения работ ресурсоснабжающими организациями. В данном случае их проводят в самом центре, делают это крайне плохо и, самое главное, небезопасно. Безусловно, электрические сети менять надо, но следует делать это в соответствии с предусмотренным порядком. В связи с этим подрядная организация будет оштрафована, — рассказали заместитель мэра — председатель комитета Елена Торохова.