48% хабаровчан поддерживают банковский механизм «второй руки»

Против законопроекта — каждый пятый горожанин: «Я считаю более надёжным способом для пожилых людей переводы только лично в отделениях банков под контролем сотрудников», «Как бы это не стало лазейкой для мошенников». Сомневаются граждане и в порядочности доверенных лиц: «Доверенное лицо может быть заинтересовано в том, чтобы эти деньги переводились только на его счет». Чаще отвергают «механизм второй руки» те, кому более 45 лет, среди тех, кто моложе, таких значительно меньше (до 34 лет — 12%, от 35 до 44 лет — 22%). Каждый четвертый гражданин с доходом выше 100 тысяч рублей также высказывается против инициативы, тогда как, к примеру, среди тех, кто получает менее 50 тысяч рублей против только каждый девятый.