В Приморье Международный аэропорт с 27 октября переходит на зимнее расписание

«“АЗУР эйр” возобновит чартерные рейсы в Пхукет и Утапао, а также продолжит выполнять полеты в Бангкок, Пхукет, Ташкент и Пхеньян. “Уральские авиалинии” впервые начнет совершать ежедневные беспосадочные рейсы по маршруту Владивосток — Екатеринбург. В Москву авиалайнеры “Аэрофлота” будут летать три раза в сутки.