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В Приморье Международный аэропорт с 27 октября переходит на зимнее расписание

В осенне-зимнем сезоне приморский аэропорт увеличит частоту рейсов в Китай.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье с 27 октября Международный аэропорт Владивостока переходит на зимнее расписание полетов. Среди изменений — увеличение частоты рейсов в Китай, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу организации.

В осенне-зимнем сезоне сохранятся рейсы по регулярным внутренним направлениям. Планируется более 40 вылетов в неделю в Пекин, Харбин, Шанхай, Далянь, Яньцзи и Санью.

Еще одно изменение в новом сезоне — новые рейсы авиакомпании «Россия» в Чанчунь и «Hainan Airlines» в Сиань.

«“АЗУР эйр” возобновит чартерные рейсы в Пхукет и Утапао, а также продолжит выполнять полеты в Бангкок, Пхукет, Ташкент и Пхеньян. “Уральские авиалинии” впервые начнет совершать ежедневные беспосадочные рейсы по маршруту Владивосток — Екатеринбург. В Москву авиалайнеры “Аэрофлота” будут летать три раза в сутки.