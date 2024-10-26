Завтра, 27 октября, в Хабаровске завершается навигация

К настоящему моменту речные трамвайчики перевезли около 63 тысяч пассажиров, что на 12% меньше, чем в прошлом году. В предстоящие выходные ожидается большой приток пассажиров — люди планируют, воспользовавшись хорошей погодой, вывезти остатки урожая и подготовить дачи к зиме.