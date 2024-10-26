Завтра, 27 октября, в Хабаровске завершается навигация

Сезон речных перевозок в Хабаровске, который завершится 27 октября, прошёл без сбоев в работе, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на городское управление промышленности, транспорта, связи.
К настоящему моменту речные трамвайчики перевезли около 63 тысяч пассажиров, что на 12% меньше, чем в прошлом году. В предстоящие выходные ожидается большой приток пассажиров — люди планируют, воспользовавшись хорошей погодой, вывезти остатки урожая и подготовить дачи к зиме.
Транспортировкой дачников занимается ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». На трех маршрутах работают четыре теплохода, один их которых — резервный.
На организацию перевозки пассажиров речным транспортом в городском бюджете в этом году было предусмотрено 59,9 млн рублей.
Все теплоходы будут отбуксированы в затон РЭБ флота для зимнего отстоя. В марте следующего года начнутся работы по подготовке флота к навигации 2025 года.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровск прибыл сухогруз «Вадим Туманов». Судно готовят к консервации. Зиму оно простоит в затоне РЭБ флота, а с началом летней навигации в 2025 году отправится с грузом в Охотское море.