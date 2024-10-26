В Уфе пройдут ярмарки выходного дня

В субботу торговля будет организована на следующих площадках:
- на участке автодороги по ул. Правды (от Ухтомского до Новороссийской) на пересечении ул. Георгия Мушникова и бульвара Баландина;
- на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей;
- на ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и 20;
- возле парка «Волна»;
- на площади имени Серго Орджоникидзе;
- перед Дворцом молодежи;
- в рамках проведения в этот день «Всероссийской ярмарки» — на площади перед Дворцом спорта.
Время работы — с 9.00 до 16.00. В воскресенье ярмарки продолжатся на всех площадках, кроме парка «Волна». Возле Дворца спорта будет проходить обычная ярмарка выходного дня.
В мэрии также отметили, что в Демском районе, в связи с торговлей, с 07:00 до 16.00 26 октября перекроют улицу Правды, от Ухтомского до Новороссийской.