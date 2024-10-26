В Омске пересчитают убежища

На сайте администрации города опубликовано подписанное мэром Сергеем Шелестом постановление о проведении инвентаризации бомбоубежищ на территории Омска.
Цель — актуализировать сведения о наличии и состоянии защитных сооружений. Для инвентаризации создана специальная комиссия, которую возглавил вице-мэр, директор городского департамента общественной безопасности Константин Книс.
В состав комиссии входят представители этого профильного департамента и МЧС. Советующее постановление датировано 22 октября, а уже вчера, 25 октября, комиссия должна была представить результаты работы.