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В Омске пересчитают убежища

Постановление о проведении инвентаризации укрытий подписано мэром.

Источник: Комсомольская правда

На сайте администрации города опубликовано подписанное мэром Сергеем Шелестом постановление о проведении инвентаризации бомбоубежищ на территории Омска.

Цель — актуализировать сведения о наличии и состоянии защитных сооружений. Для инвентаризации создана специальная комиссия, которую возглавил вице-мэр, директор городского департамента общественной безопасности Константин Книс.

В состав комиссии входят представители этого профильного департамента и МЧС. Советующее постановление датировано 22 октября, а уже вчера, 25 октября, комиссия должна была представить результаты работы.