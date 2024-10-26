Прямой маршрут запустят из поселка Раздолье в Усолье-Сибирское

Между поселком Раздолье и городом Усолье-Сибирское будет ходить автобус. Ранее пассажирам приходилось ездить с пересадками. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— До этого отсутствовал межмуниципальный маршрут регулярных перевозок по регулируемому тарифу. Это создавало препятствия в доступности посещения объектов социально-бытового, административно-делового, культурно-развлекательного и иного назначения, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Чтобы устранить нарушение, прокуратура обратилась в суд. Там решение поддержали, а значит, скоро жители смогут ездить без пересадок. Исполнение проконтролируют в ведомстве.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подрядчик из областного центра выплатит штраф. Установлено, что он нарушал правила безопасности при замене электрических сетей на улице Желябова. А именно не установил ограждение на месте проведения земляных работ.