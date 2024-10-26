Дождь и мокрый снег: в Башкирии на выходных прогнозируют осадки и заморозки до −4°

В Башкирии на выходных ожидаются осадки и заморозки. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.
Сегодня, 26 октября, временами будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет западный умеренный. Температура воздуха днем составит +2,+7°.
Завтра, 27 октября, в некоторых районах вновь прогнозируются дожди и мокрый снег. Ожидается северо-западный, северный умеренный, местами порывистый ветер. Столбики термометров этой ночью опустятся до +1,-4°, днем воздух прогреется до 0,+5°.
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