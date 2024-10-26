Заведующий лабораторией ЮНЦ РАН рассказал, как меняется соленость Азовского моря и почему в этот процесс не стоит вмешиваться

С 2000-х годов соленость Азовского моря увеличилась на четыре промилле (грамм соли на литр воды — прим. ред.). Этот показатель может быстро меняться в зависимости от стока рек, впадающих в море. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал заведующий лабораторией многокомпонентного мониторинга периодически пересыхающих акваторий юга России ЮНЦ РАН, кандидат географических наук Клим Григоренко.
По словам ученого, в 2000-е сток Дона превышал 20 кубометров в год. Средняя соленость Азовского моря достигала 11 промилле. С 2007 года количество воды в реке начало уменьшаться. В наиболее засушливые 2015, 2010, 2022 годы сток снижался до 11 кубокилометров.
— Соленость выросла до 14 — 15 промилле. Примерно на этом уровне показатель держится последние четыре года.
Соленость Азовского моря зависит от водности рек, которые в него впадают. Иван МАКЕЕВ.
Ученые наблюдают цикличность колебаний водности рек. Количество воды может повышаться и снижаться в зависимости от периодов увлажнения Русской равнины. Эти циклы продолжительные, в среднем могут длиться от 20 до 30 лет. При этом точно спрогнозировать их невозможно.
— Для этого не хватает продолжительности инструментальных наблюдений водности и солености. На текущий момент это всего около 150 лет, а это очень мало, — говорит Клим Григоренко.
По его словам, даже если сейчас наступит новый увлажненный период, ситуация в Азовском море изменится не сразу. Чтобы соленость начала снижаться, потребуется несколько лет.
По мнению ученого, вмешиваться в процессы осолонения моря не стоит. Оксана ЗУЙКО.
По мнению ученого, человек не должен ускорять или как-то иначе воздействовать на процесс осолонения.
— Опыт преобразования природы показывает, что не стоит вмешиваться в эти процессы. Негативные последствия могут оказаться куда глубже, нежели на этапе планирования и оценок. А продолжительные последствия, которые проявляются через несколько десятилетий, оценить и вовсе невозможно.