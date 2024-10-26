Цветы и чистота: в Хабаровске наградили победителей конкурса «Лучший двор, лучший подъезд»

Главная цель конкурса состоит в том, чтобы хабаровчане активнее участвовали в преображении своих дворов и домов. Силами жителей были обустроены дворовые территории, подъезды, устроены клумбы, цветники, элементы ландшафтного дизайна, сообщает ИА AmurMedia.
Ежегодный конкурс проводится администрацией города с 2002 года. В этом году было подано 406 заявок на участие. Комиссия оценила представленные объекты и определила победителей и призеров.
Победителем в номинации «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (до 80 квартир включительно)» стала инициативная группа жителей за двор по улице Прогрессивной, 13, 15.
Первое место в номинации «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (более 80 квартир включительно)» стала инициативная группа жителей за двор по улице Демьяна Бедного, 14. За лучший двор вручили награду ТСЖ «Запарина 137».
Победителем в номинации «Лучшая цветочная клумба (цветник) во дворе многоквартирного дома» стала инициативная группа жителей дома по улице Вяземской, 8.
Лучшим был признан подъезд дома по улице Калинина, 123. Члены конкурсной комиссии по достоинству оценили убранство и чистоту помещения, а также лифта.
Памятный знак-табличку за победу в номинации «Лучший многоквартирный дом (дом образцового содержания» вручили жителям дома по улице Трехгорной, 72. Также памятную табличку вручили многоквартирному дому по улице Казачья Гора, 9 за первое место в номинации «Многоквартирный дом высокой гражданской ответственности».
«Участвуя в конкурсе, хабаровчане подают пример бережного ответственного отношения к жилищному фонду и объектам благоустройства. Ухоженные зеленые палисадники, цветы, деревья — все это создает настроение, радует глаз, располагает к приятному отдыху», — подчеркнул первый заместитель начальника управления ЖКХ администрации города Олег Кустов.