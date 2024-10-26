Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 26 октября — прогноз погоды на субботу

В субботу будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северу пройдут небольшие дожди.
В отдельных районах, а ночью и утром на большей части территории Брестской и Гродненской областей ожидается туман. В ночные и утренние часы местами по западу возможен слабый гололед. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем южный 2−7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов выше нуля, местами по юго-западу — до минус 2. Днем будет 6−12 градусов тепла.
Минск
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%) Температура воздуха 9..11°C. Ветер южный, 2−7 м/с.
Брест
Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха 10..12°C. Ветер южный, 2−7 м/с.
Витебск
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%) Температура воздуха 7..9°C. Ветер южный, 2−7 м/с.
Гомель
Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха 8..10°C. Ветер южный, 2−7 м/с.
Гродно
Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха 9..11°C. Ветер южный, 2−7 м/с.
Могилев
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%) Температура воздуха 7..9°C. Ветер южный, 2−7 м/с.