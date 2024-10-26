Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 26 октября — прогноз погоды на субботу

В отдельных районах, а ночью и утром на большей части территории Брестской и Гродненской областей ожидается туман. В ночные и утренние часы местами по западу возможен слабый гололед. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем южный 2−7 м/с.