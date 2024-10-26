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Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 26 октября — прогноз погоды на субботу

Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен по западу Беларуси 26 октября.

Сейчас в Олбани: +9° 0 м/с 76% 755 мм рт. ст. +8°
Источник: Смартпресс

В субботу будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северу пройдут небольшие дожди.

В отдельных районах, а ночью и утром на большей части территории Брестской и Гродненской областей ожидается туман. В ночные и утренние часы местами по западу возможен слабый гололед. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем южный 2−7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов выше нуля, местами по юго-западу — до минус 2. Днем будет 6−12 градусов тепла.

Минск

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%) Температура воздуха 9..11°C. Ветер южный, 2−7 м/с.

Брест

Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха 10..12°C. Ветер южный, 2−7 м/с.

Витебск

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%) Температура воздуха 7..9°C. Ветер южный, 2−7 м/с.

Гомель

Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха 8..10°C. Ветер южный, 2−7 м/с.

Гродно

Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха 9..11°C. Ветер южный, 2−7 м/с.

Могилев

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%) Температура воздуха 7..9°C. Ветер южный, 2−7 м/с.