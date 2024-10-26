Бывшая бортпроводница из Приморья завоевала две короны в конкурсе «Топ стюардесс»

В Москве на сцене культурного центра «Внуково» прошел финал международного конкурса «Топ стюардесс». Финалисткой стала бывшая бортпроводница, уроженка Владивостока Снежана Петращук, которая завоевала две короны, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Снежана одержала победу в номинации «Звезда авиации». В этом направлении участвовали конкурсантки, которые уже завершили свою карьеру. В качестве приза уроженка Приморья получила не только мерч и картину, но и возможность появиться на обложке авиационного журнала. Еще одной из награда стала корона ручной работы.
Снежана также получила титул «BUSINESS WOMEN», за что удостоилась второй короны.
Напомним, что бывшая бортпроводница начинала свой путь в профессию более 10 лет назад, но каждый раз сталкивалась с различными трудностями, например, летная комиссия не хотела пропускать ее из-за дефекта речи.