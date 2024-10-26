Бывшая бортпроводница из Приморья завоевала две короны в конкурсе «Топ стюардесс»

Снежана одержала победу в номинации «Звезда авиации». В этом направлении участвовали конкурсантки, которые уже завершили свою карьеру. В качестве приза уроженка Приморья получила не только мерч и картину, но и возможность появиться на обложке авиационного журнала. Еще одной из награда стала корона ручной работы.