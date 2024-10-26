Два омских роддома и женская консультация стали лучшими в Сибири

Сразу три омских медучреждения победили в престижном конкурсе «Лучшая медицинская организация акушерско-гинекологического профиля Сибирского федерального округа-2023».
Победу в номинации «Лучший акушерский стационар II уровня» одержал Клинический родильный дом № 6.
«Это одно из ведущих учреждений здравоохранения Омска, оказывающее помощь женщинам с серьезными патологиями, в том числе и тем, кто еще вчера не мог мечтать о счастье материнства. Каждый такой случай — личная победа наших специалистов, их опыта и знаний. Число пациенток с каждым годом возрастает, многие приходят с повторной беременностью, сюда стремятся попасть даже жительницы других регионов», —отметили в минздраве Омской области.
Победу в номинации «Лучший акушерский стационар III уровня» третье место занял Городской клинический перинатальный центр. Здесь оказывается медицинская помощь при преждевременных родах и недоношенным детям.
«Бронзу» в номинации «Лучшая женская консультация II уровня» заняла женская консультация городской больницы № 9.