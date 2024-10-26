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Хабаровск вышел в финал конкурса «Молодёжная столица России — 2025»

Выбор Молодёжной столицы поможет оказать дополнительную поддержку региону и создать благоприятные условия для реализации идей его жителей.

Источник: AmurMedia

Росмолодёжь определила пять городов, которые поборются в финале конкурса за звание Молодёжной столицы России 2025 года. По результатам оценки жюри ими стали: Новый Уренгой, Омск, Пермь, Томск и Хабаровск. Почётным статусом город наделяется в спецноминации Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Росмолодежи (16+).

В ходе первого отборочного этапа на звание статус Молодёжной столицы России — 2025 претендовали 17 городов: Хабаровск, Новокузнецк, Омск, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сыктывкар, Иваново, Пермь, Новый Уренгой, Мелитополь, Анадырь, Рязань, Мариуполь, Липецк, Псков, Томск, Иловайск.

«С 25 октября начинается специальное тревел-шоу в города-финалисты, которое продлится до 1 декабря. Все выпуски будут показаны в эфире ток-шоу “Молодёжная столица России” (16+) в официальном сообществе Росмолодёжи ВКонтакте (12+). Молодые россияне смогут ближе познакомиться с каждым из городов-финалистов. Зрители узнают много нового о культуре и туристических особенностях городов, их молодых жителях и тех, кто работает на благо молодёжи», — рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

ТОП-5 городов определило экспертное жюри, в состав которого вошли представители крупного и малого бизнеса, руководители и эксперты крупных СМИ и медиа-компаний, эксперты экосистемы молодёжной политики, лидеры молодёжных проектов и программ, наставники молодёжи и герои СВО.

Город-победитель получит право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодёжи, например, федерального грантового конкурса, медиастратегию продвижения, а также методическую и экспертную поддержку для реализации заявленных проектов.

Народное голосование пройдёт в декабре на специальной платформе обратной связи портала Госуслуг (6+). В ходе голосования будет исключена возможность отдать голос за город, в регионе которого голосующий имеет постоянную регистрацию на 1 января 2024 года. Молодёжная столица России — 2025 будет определена в конце декабря 2024 года — по итогам всех конкурсных этапов.

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