Хабаровск вышел в финал конкурса «Молодёжная столица России — 2025»

Росмолодёжь определила пять городов, которые поборются в финале конкурса за звание Молодёжной столицы России 2025 года. По результатам оценки жюри ими стали: Новый Уренгой, Омск, Пермь, Томск и Хабаровск. Почётным статусом город наделяется в спецноминации Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Росмолодежи (16+).
В ходе первого отборочного этапа на звание статус Молодёжной столицы России — 2025 претендовали 17 городов: Хабаровск, Новокузнецк, Омск, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сыктывкар, Иваново, Пермь, Новый Уренгой, Мелитополь, Анадырь, Рязань, Мариуполь, Липецк, Псков, Томск, Иловайск.
«С 25 октября начинается специальное тревел-шоу в города-финалисты, которое продлится до 1 декабря. Все выпуски будут показаны в эфире ток-шоу “Молодёжная столица России” (16+) в официальном сообществе Росмолодёжи ВКонтакте (12+). Молодые россияне смогут ближе познакомиться с каждым из городов-финалистов. Зрители узнают много нового о культуре и туристических особенностях городов, их молодых жителях и тех, кто работает на благо молодёжи», — рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
Город-победитель получит право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодёжи, например, федерального грантового конкурса, медиастратегию продвижения, а также методическую и экспертную поддержку для реализации заявленных проектов.
Народное голосование пройдёт в декабре на специальной платформе обратной связи портала Госуслуг (6+). В ходе голосования будет исключена возможность отдать голос за город, в регионе которого голосующий имеет постоянную регистрацию на 1 января 2024 года. Молодёжная столица России — 2025 будет определена в конце декабря 2024 года — по итогам всех конкурсных этапов.