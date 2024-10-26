Хабаровск вышел в финал конкурса «Молодёжная столица России — 2025»

«С 25 октября начинается специальное тревел-шоу в города-финалисты, которое продлится до 1 декабря. Все выпуски будут показаны в эфире ток-шоу “Молодёжная столица России” (16+) в официальном сообществе Росмолодёжи ВКонтакте (12+). Молодые россияне смогут ближе познакомиться с каждым из городов-финалистов. Зрители узнают много нового о культуре и туристических особенностях городов, их молодых жителях и тех, кто работает на благо молодёжи», — рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.