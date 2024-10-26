Почти треть жилых домов Владивостока ещё не получила отопления

Продолжается подключение отопления жилых домов Владивостока сетевыми компаниями и управляющими организациями. По утренним данным мэрии на 26 октября, отапливаются уже 2687 многоквартирных домов — это 68,3% всего жилого фонда города. Муниципальные школы и детские сады уже полностью обеспечены теплом, как и спортивные учреждения, а среди медучреждений подключены 96,7%.
Специалисты администрации Владивостока напоминают, что процесс подачи тепла требует нескольких дней, но всё идет по графику. Если где-то случаются сбои, коммунальщики сразу берутся за устранение неисправностей.
Подача тепла в каждую квартиру, как отмечают сетевые службы, зависит от множества факторов. Управляющие компании сейчас налаживают тепловые узлы, чтобы обеспечить циркуляцию тепла. Жителям, которые пока не почувствовали тепло в своих квартирах, советуют не волноваться — батареи нагреются в ближайшие дни. За точной информацией всегда можно обратиться в свою управляющую компанию или товарищество собственников жилья.
Для связи по вопросам отопления также доступен чат-бот в мессенджере «Телеграм» @otoplenie_vl_bot или Единая дежурная диспетчерская служба, круглосуточный телефон 8 (423)2222−333.