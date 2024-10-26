Почти треть жилых домов Владивостока ещё не получила отопления

Подача тепла в каждую квартиру, как отмечают сетевые службы, зависит от множества факторов. Управляющие компании сейчас налаживают тепловые узлы, чтобы обеспечить циркуляцию тепла. Жителям, которые пока не почувствовали тепло в своих квартирах, советуют не волноваться — батареи нагреются в ближайшие дни. За точной информацией всегда можно обратиться в свою управляющую компанию или товарищество собственников жилья.